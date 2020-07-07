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Советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова пока не арестовали по подозрению в госизмене

20:58, 07.07.2020
Советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова пока не арестовали по подозрению в госизмене
Фото: скриншот youtube.com

Лефортовский районный суд Москвы арестовал на два месяца советника гендиректора госкорпорации «Роскосмос» и журналиста Ивана Сафронова, сообщает «Коммерсант».

Позже газета сообщила, что судья еще не вышел из совещательной комнаты.

Заседание прошло в закрытом режиме. Сафронова задержали сегодня по подозрению в госизмене, ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Свою вину он не признает.

Обвинению советнику главы «Роскосмоса» планируется предъявить в понедельник, 13 июля, сообщил «РИА Новости» адвокат Сафронова.

ПроисшествияОбщество
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