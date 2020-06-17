Хуснуллин рассказал, когда начнется строительство платной трассы Москва — Казань

Правительство планирует начать строительство платной трассы Москва — Казань в конце 2020 года. Проекты планировок во всех затронутых магистралью регионах должны быть утверждены в течение месяца.

Об этом по итогам заседания правительственной комиссии по региональному развитию рассказал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

«Выход на стройку можно ждать в конце года, — отметил он. — Практически все регионы, через которые она проходит, это и Оренбургская область, и Самарская область, Татарстан, Чувашия, Владимирская область и Нижегородская, Московская, сама Москва, все подтвердили трассировки», — приводит ТАСС слова замглавы правительства России.

Чиновник добавил, что проекты предполагают около 1 тысячи пересечений трассы с линиями инженерных коммуникаций и сейчас активно решается именно этот вопрос.

Ранее Хуснуллин уже заявлял, что платная трасса может быть построена на 4 года раньше запланированного срока. Вице-премьер подчеркивал, что лично взялся за этот проект.