В Казани прокурор запросил «десятку» для бегавшего 15 лет лидера ОПГ «Татаринские»

Фото: "Реальное время"

Сегодня в Верховном суде Татарстана ожидается приговор по делу бывшего держателя общака чистопольской ОПГ «Татаринские» Ленара Багавиева. Как выяснило «Реальное время», в прениях прокурор отказался от обвинений в вымогательстве, но запросил для подсудимого 10 лет колонии строгого режима.



К слову, причастность к двум эпизодам вымогательстве пары тысяч рублей за «крышу» у рыночных торговцев Чистополя сам Багавиев отрицал и в Следкоме, и на суде. Хотя признавался в более тяжких преступлениях 2003 года — похищение двух человек, незаконный оборот оружия и разбой.

Как уточнил «Реальному времени» гособвинитель Андрей Кропотов, отказ от обвинений в вымогательстве связан с невозможностью подтвердить показания по этим эпизодам со стороны потерпевших и свидетелей. Они в Азербайджане и на суд не приехали.

На прошлом заседании прокурор Кропотов запросил для обвиняемого наказание в 10 лет колонии строгого режима. Защита просила отнестись к действиям подсудимого помягче.

Напомним, в 2003-м году Багавиев скрылся перед разгромом группировки «Татаринские», в 2004-м был объявлен в международный розыск и не смог поздравить гражданскую жену с рождением дочери, а в 2019-м явился в Следком по РТ со словами, что устал бегать. Со слов адвоката, все эти годы Багавиев скрывался в России, и срок давности по его преступлениям не истек.

Подробнее о «подвигах», крахе и уходе «Татаринских» в террористы — в материале «Реального времени».