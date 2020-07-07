Советник главы «Роскосмоса» Сафронов заявил, что не признает вину в госизмене

Советник главы «Роскосмоса», бывший журналист «Коммерсанта» и «Ведомостей» Иван Сафронов не признал свою вину в государственной измене.

Сафронов находится в Лефортовском районном суде Москвы, там рассматривается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

Суд закрыл для прессы слушания по ходатайству ФСБ. «Все материалы, представленные в деле, составляют гостайну», — сказал следователь Александр Чабан.

Свою вину Сафронов не признал и на допросах, пишет ТАСС, ссылаясь на собственный источник.

В зал заседания Сафронова завели под возгласы журналистов «Держись». Перед тем, как войти в зал, он также заявил журналистам, что вины не признает, передает «РИА Новости».



По версии ФСБ, Иван Сафронов собирал и передавал одной из спецслужб НАТО сведения, составляющие государственную тайну. Возбуждено уголовное дело по статье «Государственная измена» (ст. 275 УК РФ). Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

О задержании советника главы «Роскосмоса» по подозрению в госизмене СМИ сообщили сегодня утром.

