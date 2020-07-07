В Нижнекамске проведут ночной квест на велосипедах

В Нижнекамске 9 июля пройдет ночной велоквест на велосипедах под названием «Вакцина».

Для участия в квесте следует собрать команду от трех до пяти человек и приехать к молодежному центру «Ковер» в 20:00.

При себе нужно иметь заряженный телефон и фонарик для велосипеда. Узнать, как зарегистрироваться, можно здесь.

В День молодежи, 27 июня, в Казани запустили велоквест по главным достопримечательностям города. Также в Татарстане стартовал новый туристический веломаршрут «Путь Державина». Участники велопробега доехали из Казани до поселка Семрук, где снимался сериал «Зулейха открывает глаза». Путешественники преодолели в общей сложности 60 км.