Главное о коронавирусе на 7 июля: 1 500 нарушителей режима в Татарстане, мрачные прогнозы Онищенко
Жители Татарстана боятся «возврата в лихие 90-е»
За последние сутки в Татарстане подтвердились 36 новых случаев коронавируса, только один из них завозной. Четыре человека госпитализированы, 32 лечатся дома. Большинство случаев — 21 — выявлены в Казани. В Челнах за последние сутки зарегистрировали семь случаев.
На 7 июля в Татарстане зарегистрировано 4 823 случая COVID-19. Выздоровели за весь период 3 639 человек, в том числе 38 — за минувшие сутки. На лечении остаются 1 167 пациентов. Жертвами коронавируса в республике стали 18 человек.
- Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев осудил действия компаний и предприятий, которые намерены судиться с Роспотребнадзором из-за штрафов, полученных в период пандемии.
- Труппа театра им. Качалова вышла из отпуска после самоизоляции. Следующий театральный сезон планируется открыть уже 11 сентября комедией Бомарше «Безумный день, или Женитьба Фигаро».
- В Татарстане подготовили свод правил работы детских лагерей в период пандемии коронавируса.
- В Казани во время рейдов выявили около 1,5 тысячи нарушителей «противопандемических» требований Роспотребнадзора.
- Татарско-башкирский певец Элвин Грей (Радик Юльякшин) пожаловался на несправедливо выписанный штраф в 500 рублей за несоблюдение режима самоизоляции.
- На оглашении приговора Верховного суда РТ после трехмесячного «коронавирусного» перерыва наконец-то разрешили присутствовать журналистам. Вчера суд вынес приговор по делу об убийстве водителя «Яндекс.Такси» Тимура Каюмова. Убийцу Евгения Петрова приговорили к 19 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
- Жители Татарстана и других регионов из-за самоизоляции и экономического кризиса в связи пандемией коронавируса стали опасаться возврата в лихие 90-е, в том числе по уровню жизни. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на «Национальный индекс тревожности» от коммуникационной компании КРОС.
Недоверие к официальной статистике со стороны российских врачей
За последние сутки в России выявлено 6 368 новых случаев коронавируса, выздоровел 9 551 человек. Таким образом, число зараженных выросло до 694 230 человек, а выздоровевших — до 463 880.
Зафиксировано 198 смертей. За весь период в России от коронавируса умерли 10 494 человека.
В оперштабе отметили, что число выписанных по выздоровлению от COVID-19 превышает количество заболевших за сутки почти на 30%.
- Минкомсвязи России подготовило регламент отслеживания людей, контактных по коронавирусу, на основе геолокации и данных операторов связи.
- Научно-технический центром «Перспектива» совместно с СК «Росгосстрах Жизнь» провел опрос, который показал, что пятая часть населения России столкнулась с резким падением доходов с начала пандемии.
- Российские добровольцы, на которых испытывают вакцину от коронавируса, чувствуют себя стабильно хорошо. Все они находятся на базе военного госпиталя им. Бурденко.
- Министр здравоохранения Кемеровской области Михаил Малин и три сотрудника ведомства заразились коронавирусом, пишет «РИА Новости».
- Около 60% российских врачей не доверяют официальной статистике по коронавирусу. Это следует из опроса специалистов ФОМа и «Левада-центра». Почти половина врачей считает данные по числу зараженных и погибших заниженными, но некоторые считают их завышенными.
- Депутат Госдумы, экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко считает, что осенью коронавирус вернется. Он отметил, что власти сейчас не имеют права «идти по пути, когда полностью все запрещали, не давали людям работать, двигаться».
- Счетная палата РФ проверит в этом году эффективность работы госорганов по поддержке граждан в период пандемии коронавируса.
- Японский экономист Юсукэ Оцубо заявил, что «коронавирусный» кризис оказался для российской экономики не таким уж страшным.
- Жители села Кироваул в Хасавюртовском районе Дагестана хотят переименовать его в Манап в честь заслуженного тренера России Абдулманапа Нурмагомедова. Он скончался в прошлую пятницу из-за осложнений, вызванных коронавирусом.
- Жительницу Пермского края, призывавшую отказаться от тестов на COVID-19, оштрафовали на 30 тыс. рублей.
- Российские врачи, лечившие пациентов с коронавирусом, могут бесплатно пройти реабилитацию в Дагестане. Их примет научно-оздоровительный комплекс «Журавли», расположенный на берегу Каспийского моря.
Появление нового коронавируса в ближайшее десятилетие
В мире коронавирусом нового типа на 10.40 (мск) заразились 11 626 265
человек, 538 172 человека умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.
Лидируют по числу заболевших по-прежнему США — 2,9 млн человек. Далее идут Бразилия (1,6 млн), Индия (719,6 тыс.), Россия (686,8 тыс., данные не обновлены) и Перу (305,7 тыс.).
По количеству смертей лидируют США (130,3 тыс.), Бразилия (65,4 тыс.), Великобритания (44,3 тыс.), Италия (34,8 тыс.), Мексика (31,1 тыс.).
- В Бельгии из-за коронавируса на свадьбах разрешено танцевать только молодоженам.
- Израиль из-за новой вспышки коронавируса закрывает бары и клубы, также вводятся ограничения в ресторанах.
- В Гонконге впервые за три недели зафиксировали новые случаи заражения COVID-19.
- Президент Бразилии Жаир Болсонару из-за симптомов коронавируса отменил запланированные до конца недели встречи. Сегодня станет известен результат его теста.
- 19 футболистов из чемпионата Болгарии заразились коронавирусом в результате лабораторной ошибки. Это произошло из-за того, что защитник болгарского клуба «Царско село» Мартин Кавдански получил ошибочный отрицательный тест на коронавирус и вышел в стартовом составе на матч с «Черно морем».
- Ученые из Сингапура сообщили, что в ближайшее десятилетие появится новый коронавирус, который вновь будет передаваться от животного человеку.
- Бразильские стоматологи заявили о новом симптоме коронавируса. Это возникновение язв и бляшек в ротовой полости, а также трещин на языке у пожилого пациента, госпитализированного с COVID-19.
- Генсек ООН Антониу Гутерриш назвал два сценария для мира после пандемии коронавируса. Оптимистический сценарий предполагает создание успешного плана восстановления и появление эффективной и доступной вакцины от коронавируса в течение ближайших девяти месяцев. Пессимистический сценарий возможен, если государства не станут объединяться и затянется работа над вакциной.
- Директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи заявил, что действие любой вакцины от коронавируса будет ограничено по времени.
комментарии
Это ж каким умищем надо обладать, чтобы такой прогноз выдать!