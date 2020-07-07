Главное о коронавирусе на 7 июля: 1 500 нарушителей режима в Татарстане, мрачные прогнозы Онищенко

Жители Татарстана боятся «возврата в лихие 90-е»



За последние сутки в Татарстане подтвердились 36 новых случаев коронавируса, только один из них завозной. Четыре человека госпитализированы, 32 лечатся дома. Большинство случаев — 21 — выявлены в Казани. В Челнах за последние сутки зарегистрировали семь случаев.

На 7 июля в Татарстане зарегистрировано 4 823 случая COVID-19. Выздоровели за весь период 3 639 человек, в том числе 38 — за минувшие сутки. На лечении остаются 1 167 пациентов. Жертвами коронавируса в республике стали 18 человек.

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев осудил действия компаний и предприятий, которые намерены судиться с Роспотребнадзором из-за штрафов, полученных в период пандемии.

Труппа театра им. Качалова вышла из отпуска после самоизоляции. Следующий театральный сезон планируется открыть уже 11 сентября комедией Бомарше «Безумный день, или Женитьба Фигаро».

Фото Романа Хасаева

В Татарстане подготовили свод правил работы детских лагерей в период пандемии коронавируса.



В Казани во время рейдов выявили около 1,5 тысячи нарушителей «противопандемических» требований Роспотребнадзора.

Татарско-башкирский певец Элвин Грей (Радик Юльякшин) пожаловался на несправедливо выписанный штраф в 500 рублей за несоблюдение режима самоизоляции.



На оглашении приговора Верховного суда РТ после трехмесячного «коронавирусного» перерыва наконец-то разрешили присутствовать журналистам. Вчера суд вынес приговор по делу об убийстве водителя «Яндекс.Такси» Тимура Каюмова. Убийцу Евгения Петрова приговорили к 19 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Фото Ильи Репина

Жители Татарстана и других регионов из-за самоизоляции и экономического кризиса в связи пандемией коронавируса стали опасаться возврата в лихие 90-е, в том числе по уровню жизни. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на «Национальный индекс тревожности» от коммуникационной компании КРОС.

Недоверие к официальной статистике со стороны российских врачей

За последние сутки в России выявлено 6 368 новых случаев коронавируса, выздоровел 9 551 человек. Таким образом, число зараженных выросло до 694 230 человек, а выздоровевших — до 463 880.



Зафиксировано 198 смертей. За весь период в России от коронавируса умерли 10 494 человека.

В оперштабе отметили, что число выписанных по выздоровлению от COVID-19 превышает количество заболевших за сутки почти на 30%.



Минкомсвязи России подготовило регламент отслеживания людей, контактных по коронавирусу, на основе геолокации и данных операторов связи.

Научно-технический центром «Перспектива» совместно с СК «Росгосстрах Жизнь» провел опрос, который показал, что пятая часть населения России столкнулась с резким падением доходов с начала пандемии.



Российские добровольцы, на которых испытывают вакцину от коронавируса, чувствуют себя стабильно хорошо. Все они находятся на базе военного госпиталя им. Бурденко.



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Министр здравоохранения Кемеровской области Михаил Малин и три сотрудника ведомства заразились коронавирусом, пишет «РИА Новости».

Около 60% российских врачей не доверяют официальной статистике по коронавирусу. Это следует из опроса специалистов ФОМа и «Левада-центра». Почти половина врачей считает данные по числу зараженных и погибших заниженными, но некоторые считают их завышенными.

Депутат Госдумы, экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко считает, что осенью коронавирус вернется. Он отметил, что власти сейчас не имеют права «идти по пути, когда полностью все запрещали, не давали людям работать, двигаться».

Счетная палата РФ проверит в этом году эффективность работы госорганов по поддержке граждан в период пандемии коронавируса.

Японский экономист Юсукэ Оцубо заявил, что «коронавирусный» кризис оказался для российской экономики не таким уж страшным.

Жители села Кироваул в Хасавюртовском районе Дагестана хотят переименовать его в Манап в честь заслуженного тренера России Абдулманапа Нурмагомедова. Он скончался в прошлую пятницу из-за осложнений, вызванных коронавирусом.

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Жительницу Пермского края, призывавшую отказаться от тестов на COVID-19, оштрафовали на 30 тыс. рублей.



Российские врачи, лечившие пациентов с коронавирусом, могут бесплатно пройти реабилитацию в Дагестане. Их примет научно-оздоровительный комплекс «Журавли», расположенный на берегу Каспийского моря.

Появление нового коронавируса в ближайшее десятилетие

В мире коронавирусом нового типа на 10.40 (мск) заразились 11 626 265

человек, 538 172 человека умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.

Лидируют по числу заболевших по-прежнему США — 2,9 млн человек. Далее идут Бразилия (1,6 млн), Индия (719,6 тыс.), Россия (686,8 тыс., данные не обновлены) и Перу (305,7 тыс.).

По количеству смертей лидируют США (130,3 тыс.), Бразилия (65,4 тыс.), Великобритания (44,3 тыс.), Италия (34,8 тыс.), Мексика (31,1 тыс.).

В Бельгии из-за коронавируса на свадьбах разрешено танцевать только молодоженам.

Израиль из-за новой вспышки коронавируса закрывает бары и клубы, также вводятся ограничения в ресторанах.

В Гонконге впервые за три недели зафиксировали новые случаи заражения COVID-19.

Президент Бразилии Жаир Болсонару из-за симптомов коронавируса отменил запланированные до конца недели встречи. Сегодня станет известен результат его теста.

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19 футболистов из чемпионата Болгарии заразились коронавирусом в результате лабораторной ошибки. Это произошло из-за того, что защитник болгарского клуба «Царско село» Мартин Кавдански получил ошибочный отрицательный тест на коронавирус и вышел в стартовом составе на матч с «Черно морем».

Ученые из Сингапура сообщили, что в ближайшее десятилетие появится новый коронавирус, который вновь будет передаваться от животного человеку.



Бразильские стоматологи заявили о новом симптоме коронавируса. Это возникновение язв и бляшек в ротовой полости, а также трещин на языке у пожилого пациента, госпитализированного с COVID-19.

Генсек ООН Антониу Гутерриш назвал два сценария для мира после пандемии коронавируса. Оптимистический сценарий предполагает создание успешного плана восстановления и появление эффективной и доступной вакцины от коронавируса в течение ближайших девяти месяцев. Пессимистический сценарий возможен, если государства не станут объединяться и затянется работа над вакциной.

Директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи заявил, что действие любой вакцины от коронавируса будет ограничено по времени.

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Дарья Пинегина