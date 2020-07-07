«Эссен Продакшн АГ» построит в Набережных Челнах ТЦ с кинотеатром

Фото: Олег Тихонов

Группа компаний Леонида Барышева «Эссен Продакшн АГ» заканчивает реконструкцию существующего торгового центра на проспекте Яшьлек в Набережных Челнах и планирует реализовать рядом с ним вторую очередь. Об этом сегодня журналистам рассказала директор «Эссен Девелопмента» Елена Стрюкова.



Обновленный ТЦ первой очереди, в реконструкцию которого вложили 74 млн рублей, планируется открыть после снятия ограничений.

Проект второй очереди будет завершен через два года — на данный момент проводится подготовка рабочей документации. Авторами концепции нового трехэтажного объекта стала международная компания Cushman&Wakefield. Центр свяжут с первой очередью, и после открытия комплекс общей площадью 76,5 тыс. кв. метров станет крупнейшим ТРЦ в Набережных Челнах. На территории он разместит большой кинотеатр, развлекательную зону, коворкинг, боулинг, рестораны и кафе. Кроме того, сейчас ведутся переговоры с брендами, которые не представлены в городе.