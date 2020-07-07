Госдума приняла законопроект о штрафах до 150 тыс. рублей за хамство чиновников

Государственная дума одобрила в первом чтении законопроект о штрафах для государственных и муниципальных чиновников за оскорбление граждан. Документом предлагается изменить понятие оскорбления, которое в КоАП определяется как «унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме».

В сообщении нижней палаты парламента говорится, что штраф составит до 150 тыс. рублей.

Также авторы инициативы предлагают увеличить штрафы. За публичное оскорбление, в том числе через интернет, штраф для граждан предлагается повысить с 3—5 тыс. рублей до 5—10 тыс. рублей, для должностных лиц — с 30—50 тыс. рублей до 50—100 тыс. рублей, для юридических лиц — со 100—500 тыс. рублей до 200—700 тыс. рублей.

В декабре прошлого года президент России Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) поддержал идею введения ответственности для чиновников за оскорбления граждан.

«Если человек пришел на работу в органы власти да еще хамит и людей оскорбляет, то ему там не место. Я с этим полностью согласен. А как это отрегулировать в нормативной базе, давайте подумаем», — сказал он.