Путин поддержал идею наказывать чиновников за оскорбления граждан

Президент России Владимир Путин Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) поддержал идею введения ответственности для чиновников за оскорбления граждан.

«Если человек пришел на работу в органы власти, да еще хамит и людей оскорбляет, то ему там не место. Я с этим полностью согласен. А как это отрегулировать в нормативной базе, давайте подумаем», — цитирует российского лидера ТАСС.



Напомним, что в апреле этого года депутат от ЛДПР Александр Старовойтов внес в Госдуму проект закона, которым предлагается ввести уголовное наказание для представителей власти за оскорбительные высказывания в отношении граждан и чиновников.