Эксперт: «Ростов» не может не выиграть в двух матчах подряд против «Крыльев Советов» и «Уфы»

Российский тренер и футбольный эксперт Валерий Непомнящий дал свой прогноз на матч 27-го тура РПЛ между «Ростовом» и «Уфой». Он полагает, что уфимскому клубу не хватает мастерства, чтобы стабильно проводить всю игру.



«Уфа» меня удивила в игре против «Урала» тем, что обычно она держит свою игру, а в том матче уфимцы начали прилично, но потом потеряли нить игры и показали не свойственный для себя футбол. Получилось так, что команда ушла от поражения в концовке матча.

С «Ростовом» это не пройдет, потому что не может быть такого, чтобы он не выиграл в двух матчах подряд против «Крыльев Советов» и «Уфы». Думаю, все-таки фаворит — «Ростов», поставлю на его победу. Во-первых, команде Карпина больше нельзя терять очки. Второй важный момент — возвращение в состав основных игроков. В-третьих, игра будет на своем поле. Да, это будет непросто, но за счет класса хозяева выиграют», — сказал Непомнящий.

Напомним, матч 27-го тура РПЛ между «Ростовом» и «Уфой» пройдет в среду в Ростове-на-Дону. После 26 сыгранных туров в активе уфимцев 33 очка, и команда Евсеева вышла на чистое шестое место в РПЛ.

Уфимский клуб уже сдал тесты на коронавирус. Все анализы футболистов показали отрицательный результат. Таким образом, «Уфа» сможет отправиться на выездной матч основным составом.

Подробнее о наиболее важных событиях предстоящего тура в российском чемпионате можно почитать в материале «Реального времени».