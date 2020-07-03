Ласицкене может уйти из сборной России из-за ситуации с ВФЛА

Трехкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене сообщила о своем возможном уходе из сборной России из-за ситуации вокруг Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

«В сегодняшних условиях нельзя исключать любой вариант моих дальнейших действий, в том числе и уход из сборной. Я устала от беспредела, творящегося последние пять лет, безнаказанности и бездействия руководителей нашего спорта, не защищающих должным образом «чистых» атлетов», — говорится в заявлении Ласицкене.

Напомним, ВФЛА была временно лишена членства во Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics, ранее — IAAF) в ноябре 2015 года из-за множества допинговых нарушений.

Для восстановления прав российская организация должна была оплатить до 1 июля штраф в размере 10 миллионов долларов. ВФЛА не нашла необходимых средств для оплаты к установленному сроку.

Таким образом, теперь российские легкоатлеты могут лишиться любых международных стартов, даже под нейтральным флагом.