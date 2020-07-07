Стало известно, как казанских тружеников тыла поздравят с присвоением звания «Город трудовой доблести»

Фото: «Реальное время»

Заместитель главы муниципального образования города Казани Людмила Андреева рассказала, как будут праздновать присвоение почетного звания «Город трудовой доблести».

По словам спикера, ликование прошло по всем предприятиям нашего города. Пандемия повлияла на празднование, однако тружеников тыла все равно будут «по-широкому чествовать».

«Мы готовим особое торжественное собрание, составляем списки тружеников тыла и постараемся никого не забыть. А накануне 30 августа запланированы массовые праздники в районах и на предприятиях. Если ветеран в состоянии прийти на этот праздник, он будет приглашен», — рассказала Людмила Андреева.

Андреева пообещала, что будет запущена акция, посвященная труженикам тыла. К каждому из них придут с наградами. В школах и вузах пройдут мероприятия с участием тружеников тыла и музейных работников

«Год объявлен Годом памяти и славы, и до конца года все эти мероприятия будут проходить, а у нас еще — и под эгидой получения почетного звания», — сказала Андреева.

Также Национальный музей Татарстана издал книгу «Казань — все для фронта, все для победы». Эта книга поступает в школьные библиотеки, и они с 1 сентября запускают публичные чтения.

Кроме этого, запускается акция «Открой историю трудовой славы своей семьи» — тут можно узнать важные факты о своих родственниках.



Напомним, что президент РФ Владимир Путин присвоил Казани звание «Город трудовой доблести». Это звание отмечает трудовые заслуги жителей городов во время Великой Отечественной войны. Вслед за Казанью присвоения почетного звания стал добиваться Зеленодольск.

