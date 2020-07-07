Ученые опасаются пробуждения древних вирусов из-за таяния мерзлоты

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Из-за глобального потепления и таяния вечной мерзлоты на поверхность могут выйти древние экосистемы, в том числе вирусы. Об этом рассказал старший научный сотрудник Северо-восточной научно-экспериментальной станции в поселке Черском Тихоокеанского института географии ДВО РАН Сергей Давыдов.

По словам ученого, сейчас тает все, что было заморожено миллионы лет назад. Древние животные страдали своими болезнями, и сейчас, при таянии вечной мерзлоты, эта экосистема выходит наружу.

Давыдов предположил, что в вечной мерзлоте сохранилась черная оспа, которая повлияла на численность населения народа северо-восточной Сибири.

«Не исключен факт, что где-то в мерзлоте оспа сохранилась. Эпидемии, которые были в прошлом, требуют изучения», — передает «РИА Новости» слова ученого.



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