Роспотребнадзор: эпидемии бубонной чумы в России не будет

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

В Роспотребнадзоре уверены, что бубонная чума не угрожает стране. Эпидемии этой болезни уже не случится.

Медики имеют в арсенале лекарство и вакцину, рассказал советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев.

«Единичные случаи не будут вызывать какого-то распространения, местные врачи знают, как работать с чумой. Это не новая инфекция», — приводит его слова «РИА Новости».

Он также предположил, что заразившиеся в Китае и Монголии граждане, скорее всего, употребляли в пищу сурков.

Напомним, что накануне стало известно об очаге бубонной чумы во Внутренней Монголии (КНР).

Ранее сообщалось, что в Татарстане самые большие колонии сурков находятся в Азнакаевском и Лениногорском районах. При этом в республике од 2022 года запрещена любительская и спортивная охота на этих животных.