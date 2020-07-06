Новости общества

13:22 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Роспотребнадзор: эпидемии бубонной чумы в России не будет

12:17, 06.07.2020 1
Роспотребнадзор: эпидемии бубонной чумы в России не будет
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

В Роспотребнадзоре уверены, что бубонная чума не угрожает стране. Эпидемии этой болезни уже не случится.

Медики имеют в арсенале лекарство и вакцину, рассказал советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев.

«Единичные случаи не будут вызывать какого-то распространения, местные врачи знают, как работать с чумой. Это не новая инфекция», — приводит его слова «РИА Новости».

Он также предположил, что заразившиеся в Китае и Монголии граждане, скорее всего, употребляли в пищу сурков.

Напомним, что накануне стало известно об очаге бубонной чумы во Внутренней Монголии (КНР).

Ранее сообщалось, что в Татарстане самые большие колонии сурков находятся в Азнакаевском и Лениногорском районах. При этом в республике од 2022 года запрещена любительская и спортивная охота на этих животных.

ОбществоМедицина
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 12:26
    Роспотребнадзор прежде чем делать однодневные прогнозы по малоизвестным фактам остановите работу незаконной автомойки под квартирами жильцов по ул.Достоевского д.66/17.Разберитесь в санитарных нормах.Автомойка с коммуникациями жителей -это курица , которая несет золотые яйца.
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем