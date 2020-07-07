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Минниханов встретился с новым главой татарстанского Управления ФССП

11:51, 07.07.2020
Минниханов встретился с новым главой татарстанского Управления ФССП
Фото: president.tatarstan.ru

Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился сегодня с заместителем директора Федеральной службы судебных приставов РФ Денисом Фирстовым и новым руководителем республиканского управления службы Анваром Закировым.

Фирстов официально представил назначенного недавно главного пристава РТ.

Еще в мае Закиров был назначен исполняющим обязанности главы УФССП по республике. 15 июня его утвердили в должности.

ОбществоВласть Татарстан
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