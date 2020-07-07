Сегодня в Казани представят нового главного пристава Татарстана

Нового главу управления Федеральной службы судебных приставов по Татарстану Анвара Закирова сегодня ждет встреча с президентом республики Рустамом Миннихановым, а затем официальное представление коллективу.



В качестве исполняющего обязанности главного пристава Татарстана Анвар Закиров приступил к работе еще в мае. Карьеру он начинал в Казань, последние 2 года руководил работой всех приставов Чувашии. 15 июня Закирова избавили от приставки и.о., назначив на вакантную должность руководителя УФССП по РТ.

Ожидается, что в церемонии представления примут участия представители руководства Федеральной службы приставов.

Справка

ЗАКИРОВ Анвар Фаритович

Руководитель Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Татарстан — главный судебный пристав Республики Татарстан

майор внутренней службы

Родился 17.01.1979 г. Бавлы Республики Татарстан

в 2001 году закончил Казанский государственный технологический университет по специальности — техника и физика низких температур, квалификация — инженер.

в 2004 году закончил Казанский государственный университет имени В.И. Ульянова — Ленина по специальности — юриспруденция, квалификация — юрист

2001-2015 гг. — работа в УФССП России по Республике Татарстан на должностях судебного пристава-исполнителя, ведущего специалиста, главного специалиста Управления, начальника отдела — старшего судебного пристава Советского РОСП г. Казани, начальника отдела организации исполнительного производства, начальника отдела — старшего судебного пристава Авиастроительного РОСП г. Казани УФССП России по Республике Татарстан;

2016-2018 гг. — заместитель начальника отдела, начальник отдела организационно-аналитической работы и зонального контроля Управления организации исполнительного производства ФССП России;

с 16.06.2018 назначен на должность заместителя руководителя УФССП России по Республике Татарстан — заместителя главного судебного пристава Республики Татарстан;

с 20.12.2018 назначен на должность и.о. руководителя УФССП России по Чувашской Республике — Чувашии — главного судебного пристава Чувашской Республики;

с 08.07.2019 назначен на должность руководителя УФССП России по Чувашской Республике — Чувашии — главного судебного пристава Чувашской Республики;

с 01.05.2020 назначен на должность и.о. руководителя УФССП России по Республике Татарстан — главного судебного пристава Республики Татарстан.

с 15.06.2020 назначен на должность Руководитель Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Татарстан — главный судебный пристав Республики Татарстан.