На Кремлевской набережной в Казани откроется выставка с фотографиями Волги с высоты птичьего полета

В Казани на Кремлевской набережной 9 июля откроется фотовыставка «Волга от истока до устья с высоты птичьего полета». Посетители выставки смогут увидеть 204 фотографии самых интересных и красивых мест Волги, снятых с высоты птичьего полета.

Для создания выставки фотографам Андрею Вострову и Валерию Безрученко потребовалось пролететь почти 60 тыс. км. На это у них ушло три года. Все фото на выставке будут сгруппированы по регионам — от истока до устья реки. Съемки на вертолете проводились в разных погодных условиях.

Востров и Безрученко являются одними из первооткрывателей нового жанра пейзажной съемки с высоты птичьего полета. Их фотографии демонстрировались на многочисленных выставках в Москве и на центральных площадях других городов, сообщает мэрия Казани.

В Набережных Челнах под мостом на набережной Габдуллы Тукая открылась выставка «Женское лицо Победы».

