В Минздраве Татарстана посоветовали не высасывать яд при укусе змеи
Главный токсиколог Минздрава Татарстана Алия Насибуллина ответила на вопрос об эффективности высасывания яда змеи из раны. Она считает, что этот способ неэффективен.
«Во-первых, вы не очень большой объем яда эвакуируете из раны таким образом. Потому что очень много яда, по нашим данным, входит в лимфатическую систему. Во-вторых, мы не даем гарантии полной санации рта у того, кто оказывает помощь: могут быть и инфекции ротовой полости, и кариозные зубы, и эту инфекцию он может нечаянно внести в рану. Кроме антигадючной сыворотки, мы ведь вводим и противостолбнячную: гадюки зубы не чистят, а с землей контактируют, поэтому со своим укусом могут занести не только яд, но и возбудителя столбняка», — сказала эксперт.
Она объяснила, что первым правилом помощи является максимальная безопасность. При походе в лес необходимо надевать плотную обувь и одежду.
«С собой по возможности надо взять противоаллергические препараты (антигистамины). Обязательно иметь с собой достаточное количество пресной негазированной воды — если произошел укус, для облегчения симптомов мы рекомендуем выпить таблетку противоаллергическую и, пока не доехали до больницы, пить воду», — добавила Насибуллина.
Обращаться в больницу — обязательно. Категорически не рекомендуется накладывать жгуты выше места укуса, не советуют применять наложение холода, вырезать эту ранку и отсасывать яд.
Ранее рассказали, каких змей стоит опасаться в Татарстане. Обыкновенные и степные гадюки являются единственными ядовитыми змеями на территории республики.ОбществоМедицина Татарстан
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