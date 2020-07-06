В Минздраве Татарстана посоветовали не высасывать яд при укусе змеи

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Главный токсиколог Минздрава Татарстана Алия Насибуллина ответила на вопрос об эффективности высасывания яда змеи из раны. Она считает, что этот способ неэффективен.

«Во-первых, вы не очень большой объем яда эвакуируете из раны таким образом. Потому что очень много яда, по нашим данным, входит в лимфатическую систему. Во-вторых, мы не даем гарантии полной санации рта у того, кто оказывает помощь: могут быть и инфекции ротовой полости, и кариозные зубы, и эту инфекцию он может нечаянно внести в рану. Кроме антигадючной сыворотки, мы ведь вводим и противостолбнячную: гадюки зубы не чистят, а с землей контактируют, поэтому со своим укусом могут занести не только яд, но и возбудителя столбняка», — сказала эксперт.

Она объяснила, что первым правилом помощи является максимальная безопасность. При походе в лес необходимо надевать плотную обувь и одежду.

«С собой по возможности надо взять противоаллергические препараты (антигистамины). Обязательно иметь с собой достаточное количество пресной негазированной воды — если произошел укус, для облегчения симптомов мы рекомендуем выпить таблетку противоаллергическую и, пока не доехали до больницы, пить воду», — добавила Насибуллина.

Обращаться в больницу — обязательно. Категорически не рекомендуется накладывать жгуты выше места укуса, не советуют применять наложение холода, вырезать эту ранку и отсасывать яд.

Ранее рассказали, каких змей стоит опасаться в Татарстане. Обыкновенные и степные гадюки являются единственными ядовитыми змеями на территории республики.