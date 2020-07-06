В Татарстане рассказали, каких змей опасаться

Биолог рассказал, каких змей стоит опасаться в Татарстане. Также в Минздраве республики раскрыли статистику по пострадавшим от укусов за этот год.

Главный токсиколог Минздрава РТ Алия Насибуллина сообщила, что на сегодня в республике числится четверо пострадавших, среди них одна девочка пяти лет. Все были укушены гадюками.

При этом на каждый зарегистрированный случай приходится еще два-три, поскольку в больницы обращаются не все.

Яд гадюки вызывает сильный отек и особую опасность представляет, если укус пришелся в плечо или шею.

Старший научный сотрудник Волжско-Камского заповедника Алексей Павлов объяснил, что в республике опасность представляют только гадюки. Часто встречающимися змеями являются также медянка и уж. Но они не ядовиты. Также безопасна безногая ящерица — веретеница.