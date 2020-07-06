Сборная Армении отказалась участвовать в Играх стран СНГ в Казани

Фото: Минспорта РФ

Сборная Армении не приедет в Казань на Игры стран СНГ, которые запланированы на начало сентября. Такое решение спортсмены приняли из-за пандемии коронавируса.

«К большому сожалению, в связи со сложившейся ситуацией наша страна не сможет принять участие в Играх стран СНГ», — приводит ТАСС слова замминистра образования, науки, культуры и спорта Армении Артура Мартиросяна.

Напомним, что Игры перенесли. Изначально они должны были пройти в Татарстане с 20 по 27 августа. Однако из-за сложной эпидемической ситуации даты были сдвинуты. Пока называются следующие даты: с 4 по 11 сентября.

В спортивную программу Игр вошли соревнования по армрестлингу, бадминтону, баскетболу 3х3, боксу, борьбе на поясах, водному поло, пляжному волейболу, вольной и греко-римской борьбе, гиревому спорту, дзюдо, карате, мас-рестлингу, настольному теннису, плаванию, самбо, тайскому боксу, танцевальному спорту, фехтованию, футзалу, художественной гимнастике и шахматам.