Более 100 тыс. человек воспользовались чат-ботом от ЦИК Татарстана по поиску избирательного участка

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Во время проведения голосования по поправкам в Конституцию 108 тысяч пользователей воспользовались новым сервисом Центризбиркома Татарстана — чат-ботом «Мой избирательный участок», который позволяет найти через Telegram свой участок для голосования. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК РТ.

Это первый подобный сервис в России и работает он только на территории Татарстана.



«Сервис оказался востребованным, как мы и предполагали. Уверен, что во время осенней кампании статистика будет в разы больше», — сказал председатель ЦИК РТ Андрей Кондратьев.

Напомним, в период с 25 по 30 июня в Татарстане проголосовали 2 056 727 избирателей — 69,85% татарстанцев. Общая явка с учетом Единого дня голосования в Татарстане — 79,68% (2 348 179 человек). За поправки высказались 82,81% проголосовавших (1 943 685 человек), против — 16,61% (389 765 человек).