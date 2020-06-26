ЦИК Татарстана запустил чат-бот по поиску избирательного участка для голосования

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Центризбирком Татарстана запустил чат-бот «Мой избирательный участок». Он помогает найти свой участок для голосования через мессенджер Telegram. Это первый подобный сервис в России, работает он только на территории Татарстана.

Как пояснили в ЦИК РТ, Telegram входит в пятерку самых популярных приложений у пользователей смартфонов, поэтому выбрали именно его.

Сервис работает по принципу виртуального общения. Бот приветствует пользователя и предлагает помощь в поиске ближайшего избирательного участка. Для этого нужно ввести город и улицу, например, «Казань, Мира». Затем система в виде отдельных сообщений предложит все площадки для голосования, расположенные в необходимом районе.

Если нажать на табличку с адресом участка, можно получить детальную информацию, включающую адрес и телефоны избирательной комиссии и помещения для голосования. Сориентироваться на местности, подобрать маршрут или нужный автобус можно благодаря геопозиции на карте, которая также прилагается к сообщению с данными.

24 июня председатель Центризбиркома Татарстана Андрей Кондратьев рассказал о графике работы участков для голосования по поправкам в Конституцию.

