Один из самых перспективных легкоатлетов мира намерен сменить российское гражданство
Российский прыгун с шестом Матвей Волков намерен сменить спортивное гражданство, сообщает издание «Спорт-Экспресс».
16-летний шестовик считается одним из самых перспективных легкоатлетов в мире. Ранее Волков отнял мировой рекорд в своей возрастной категории у Арманда Дюплантиса, прыгнув на 5,50 м.
— Я не хочу, чтобы из-за дурацких действий чиновников Матвей был в положении дискриминированного спортсмена, — объяснил такое решение отец спортсмена.
Волков задумался над сменой гражданства после того, как стало известно о возможном запрете российским легкоатлетам выступать на международных стартах.
Напомним, Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) была временно лишена членства во Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics, ранее — IAAF) в ноябре 2015 года из-за множества допинговых нарушений.
Для восстановления прав российская организация должна была оплатить до 1 июля штраф в размере 10 миллионов долларов. ВФЛА не нашла необходимых средств для оплаты к установленному сроку.
Таким образом, теперь российские легкоатлеты могут лишиться любых международных стартов, даже под нейтральным флагом.Спорт
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