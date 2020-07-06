Один из самых перспективных легкоатлетов мира намерен сменить российское гражданство

Российский прыгун с шестом Матвей Волков намерен сменить спортивное гражданство, сообщает издание «Спорт-Экспресс».

16-летний шестовик считается одним из самых перспективных легкоатлетов в мире. Ранее Волков отнял мировой рекорд в своей возрастной категории у Арманда Дюплантиса, прыгнув на 5,50 м.

— Я не хочу, чтобы из-за дурацких действий чиновников Матвей был в положении дискриминированного спортсмена, — объяснил такое решение отец спортсмена.

Волков задумался над сменой гражданства после того, как стало известно о возможном запрете российским легкоатлетам выступать на международных стартах.

Напомним, Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) была временно лишена членства во Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics, ранее — IAAF) в ноябре 2015 года из-за множества допинговых нарушений.



Для восстановления прав российская организация должна была оплатить до 1 июля штраф в размере 10 миллионов долларов. ВФЛА не нашла необходимых средств для оплаты к установленному сроку.

Таким образом, теперь российские легкоатлеты могут лишиться любых международных стартов, даже под нейтральным флагом.