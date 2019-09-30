Россиянам могут разрешить показывать электронные водительские права на смартфоне

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Начальник ГИБДД России Михаил Черников заявил, что ведомство хочет реализовать проект по введению электронных водительских удостоверений.



«Одним из возможных вариантов реализации данной новации предлагается создание электронной версии водительского удостоверения с его последующей интеграцией в смартфон, которую водитель и будет предъявлять при необходимости», — сказал он в интервью ТАСС.

Электронное удостоверение станет альтернативой обычному.

Ранее Министерство юстиции РФ утвердило приказ МВД об уменьшении размера свидетельства о регистрации транспортных средств. Таким образом, автомобилистам станет проще возить с собой документы на машину. Согласно новым правилам, свидетельство будет оформляться в виде небольшой ламинированной карточки, как водительское удостоверение. Приказ МВД вступит в силу с 1 ноября 2019 года.