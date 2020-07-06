В Башкирии спасатели вывели из горящего дома 18 человек — видео

Фото: МЧС по РБ

В Уфе спасатели спасли из горящего дома 18 человек, из которых шестеро — это дети. Об этом сообщил глава республики Радий Хабиров.

Пожар произошел в минувшее воскресенье в многоквартирном доме. По словам Хабирова, одну пострадавшую пожилую пару несли до скорой на руках.

«Благодаря своевременным действиям всех никто не погиб. Тех, кто проявил особое мужество, наградим», — обещал Хабиров.

Глава республики призвал беречь свои жизни и жизни своих близких, так как в ближайшие дни обстановка обещает быть пожароопасной. Он еще раз обратил внимание на то, как важно установить дома пожарные извещатели.

«Надо мной, кстати, в одно время даже посмеивались, что я, руководитель такого большого региона, ношусь с пластмассовыми коробочками. А в результате мы уже спасли 400 человек, в том числе 160 детей», — сказал Хабиров.

Ранее в Елабуге в доме №55 на ул. Большой Покровской произошел пожар. По предварительным данным, причиной стало курение в состоянии алкогольного опьянения.

