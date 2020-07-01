В Елабуге произошел пожар — женщина пьяной курила в квартире

Фото: МЧС России по Татарстану

Сегодня утром в Елабуге в доме № 55 на ул. Большая Покровская произошел пожар. По предварительным данным, причиной стало курение в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

Горел жилой дом с цокольным этажом. Площадь пожара составила 32 кв. м. Пожарных встретили жильцы дома, которые сообщили, что в квартире № 3 остались люди.

Сотрудники ПСЧ-75 вошли внутрь и нашли на полу комнаты женщину 1962 года рождения. Спасатели надели на нее дыхательный аппарат и вывели на улицу. С ожогами женщину доставили в больницу.

Как пишет «Елабуга 24» при пожаре пострадал и 34-летний сын женщины. От госпитализации он отказался.

Вчера в поселке Исергапово Бавлинского района в бане сгорели 57-летние муж и жена.

