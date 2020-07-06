Башкирия стала вторым регионом по протяженности дорог

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

В рейтинге регионов по протяженности дорог Башкирия заняла второе место. В республике их совокупная длина составляет 48,6 тысячи км.

Уступает по этому показателю республика только Алтайскому краю, к втором этот показатель составляет 54,3 тысячи км, передает RT.

Замыкает тройку Московская область (43,5 тысячи км). Далее идут Краснодарский край (42,5 тыс. км) и Самарскую область (41,5 тыс. км).

Всего в России в 2019 году насчитывалось 1,5 млн км автомобильных дорог. С 2009 года их общая протяжённость выросла на 89,2%, тогда общая длина дорог в России составляла 792,7 тыс. км.