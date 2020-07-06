В Москве бьюти-клиника запретила вход людям — Скорпионам по знаку зодиака

В Москве косметологическая клиника запретила вход клиентам, родившимся под знаком Скорпиона. Им рекомендовано не появляться до 12 июля, пока ретроградный Меркурий находится в Раке.

Такие знаки зодиака, как Козерог, Дева и Телец, теперь должны будут доплатить по 20 тысяч рублей, передает Mash.

«Дотошные, занудные, выносящие мозги — такие часто бывают. Тем более ретроградный Меркурий: сразу плюс 20 тысяч», — комментирует ситуацию косметолог Татьяна Аюпова.