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В Москве бьюти-клиника запретила вход людям — Скорпионам по знаку зодиака

00:29, 06.07.2020
В Москве бьюти-клиника запретила вход людям — Скорпионам по знаку зодиака
Фото: pixabay.com

В Москве косметологическая клиника запретила вход клиентам, родившимся под знаком Скорпиона. Им рекомендовано не появляться до 12 июля, пока ретроградный Меркурий находится в Раке.

Такие знаки зодиака, как Козерог, Дева и Телец, теперь должны будут доплатить по 20 тысяч рублей, передает Mash.

«Дотошные, занудные, выносящие мозги — такие часто бывают. Тем более ретроградный Меркурий: сразу плюс 20 тысяч», — комментирует ситуацию косметолог Татьяна Аюпова.

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