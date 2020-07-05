Слуцкий о победе над «Оренбургом»: «Еще неизвестно, кому было легче»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал победу казанцев над «Оренбургом» (1:0) в матче 26-го тура РПЛ.

«Мне все равно, кто, как и кого оценивает. Обе команды были в таком затруднительном положении. Еще неизвестно, кому было легче. Игроки «Оренбурга» летели на игру как герои, они смогли выйти на поле и отыграть достойно. Мы выходили и понимали, что не можем проиграть этот матч, потерять очки, ведь были явными фаворитами», — сказал Слуцкий.

Также тренер казанской команды посетовал на отсутствие нескольких игроков основного состава. Кроме того, Слуцкий полагает, что большое количество молодых футболистов в основном составе влияет на стабильность показываемых результатов.

«У нас команда крайне нестабильная в эмоциональном плане. Нет лидеров. Это характеризует «Рубин». В команде нет твердого костяка, который управляет игрой изнутри. Это болезнь молодых команд. А борьба за выживание носит специфический эмоциональный груз», — сказал Слуцкий.