Блогерка из Казани сняла ролик, сходив в магазин в трусах вместо маски

Фото: скриншот видео

Жительница Казани Виталина Мусина записала видео, как для похода в магазин она решает использовать не обычную медицинскую маску, а нижнее белье.

Ролик начинается с того, что девушка с синими волосами снимает с себя этот предмет гардероба и натягивает трусы на лицо вместо маски.

В следующем кадре мы уже видим ее перед входом в магазин. Далее блогерка прохаживается между магазинными полками, все в той же «маске».

Пользователи согласились, что подход довольно необычный, но в крайнем случае может быть оправдан.

Напомним, в Зеленодольске на выходе из магазина полиция грубо задержала мужчину без маски. Очевидцы сняли, как правоохранители втроем надели на нарушителя наручники и затолкали в микроавтобус.