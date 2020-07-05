Макаров забил первый гол за «Рубин» в РПЛ после перехода из «Нефтехимика»

Полузащитник Денис Макаров открыл счет в матче 26-го тура между «Рубином» и «Оренбургом».

На 66-й минуте встречи хавбек казанцев замкнул подачу с левого фланга от Хвичи Кварацхелии. После этого гола «Рубин» повел в счете.

Отметим, что для Макаров этот мяч стал первым за казанский клуб в РПЛ. После перехода из нижнекамского «Нефтехимика» он еще не забивал за «Рубин».