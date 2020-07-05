Трафик выходного дня: жара и уикенд способствуют пробкам на выездах из Казани

Километровые заторы

Пробки на выездах из Казани становятся крупнее с приходом выходных. Уже в пятницу вечером многие жители столицы начинают миграцию на дачи, в деревни и в походы.

В эту пятницу встала трасса М-7 в направлении от Казани в Набережные Челны. На дороге произошла авария, после которой скопился огромный хвост из машин длиной в несколько километров.

В субботу крупная пробка образовалась на Оренбургском тракте. Проблемы с движением начинались от РКБ. Поток транспорта застопорился до села Сокуры. Некоторые водители сообщали, что простояли в этой пробке около 3 часов.

Сегодня трафик напряжен уже в обратном направлении. Дачники возвращаются в город. На той же дороге Казань — Оренбург в воскресенье наблюдается пробка уже в сторону столицы Татарстана. Она растянулась от Державино до села Сокуры.

Пробки на таких участках как Горьковское шоссе, Мамадышский и Оренбургский тракты уже не первый год досаждают казанцам. С наступлением выходных из города становится очень тяжело выехать. Но и в будние дни заторы случаются регулярно: живущие в пригороде автомобилисты спешат на работу.

Кто виноват?

Власти Казани объясняют регулярные проблемы с движением стихийной застройкой части поселков, ведшееся еще до включения их территорий в черту города. Пропускная способность дорог в них не учитывалась.

Также мэрия винит жилые комплексы строящиеся за чертой города: «Хотя жители этих жилых комплексов территориально находятся вне границ города, но при этом они пользуются всей городской социальной и транспортной инфраструктурой, тем самым увеличивая нагрузку на улично-дорожную сеть, не рассчитанную на население, проживающее за пределами города»

Как планируют решать проблему?

«Реальное время» уже задавалось вопросом: как справиться с пробками на въездах в Казань? Власти республики видят решение проблемы трафика в нескольких пунктах: платная парковка в центре, более плотная работа общественного транспорта и развитие дорог. То есть предлагается с одной стороны сокращать поток транспорта в центр города, а с другой расширять и улучшать дороги.

Среди мер также высказывались предложения переносить побольше рабочих мест на периферию, чтобы меньше людей нагружали инфраструктуру в будние дни.

Эксперты считают, что столице РТ нужны дополнительные связи с объездной дорогой.

Из уже принимаемых мер можно назвать строительство дороги-дублера Горьковского шоссе, которая сможет перетянуть часть трафика на себя.

Евгений Калашников