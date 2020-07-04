Соцсети: на выезде из Казани образовалась пробка до села Сокуры

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В соцсетях сообщили о пробке, начинающейся на выезде из Казани в сторону аэропорта. Очевидцы утверждают, что движение затруднено вплоть до села Сокуры.

Сервис «Яндекс.Пробки» частично подтверждает эту информацию. По его данным, проблемы с трафиком начинаются от поселка Медгородок-3. Первая часть пробки пролегла до развязки на Усады. Потом движение нормализуется, но только до развязки на Большие и Малые Кабаны.

Далее все становится хуже: на участке до села Сокуры пробка движется особенно медленно.