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В Татарстане ожидаются кратковременные дожди и до +33˚

05:35, 06.07.2020
В Татарстане ожидаются кратковременные дожди и до +33˚
Фото: tatarmeteo.ru

В понедельник, 6 июля, в Татарстане ожидается переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах грозы, локально возможен град.

Ветер юго-западный умеренный, при грозе усилится до 15 — 20 м/с, локально прогнозируется шквал до 23 м/с, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

Минимальная температура воздуха ночью опустится до +16..+21˚. Днем ожидается до +28..+33˚.

Общество Татарстан
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