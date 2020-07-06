В Татарстане ожидаются кратковременные дожди и до +33˚
В понедельник, 6 июля, в Татарстане ожидается переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах грозы, локально возможен град.
Ветер юго-западный умеренный, при грозе усилится до 15 — 20 м/с, локально прогнозируется шквал до 23 м/с, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.
Минимальная температура воздуха ночью опустится до +16..+21˚. Днем ожидается до +28..+33˚.Общество Татарстан
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