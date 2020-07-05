В «Оренбурге» сообщили, что матч с казанским «Рубином» сегодня состоится

Футбольный клуб «Оренбург» сообщил, что матч с казанским «Рубином» сегодня состоится. Информация опубликована на официальном сайте клуба.

«Благодаря строгому выполнению всех предписаний регионального отделения Роспотребнадзора и постоянному контролю за состоянием здоровья всех членов команды, стало возможным участие команды в матче ближайшего тура», — говорится в сообщении.

Клуб уже отправил все документы о состоянии здоровья футболистов в оперативный штаб РПЛ для получения QR-кодов, а команда готовится к вылету на игру.

Матч пройдет сегодня в 18:30 на «Ак Барс Арене».

Ранее в «Оренбурге» заявили, что ждут решения Роспотребнадзора по вопросу проведения матча.