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В «Оренбурге» сообщили, что матч с казанским «Рубином» сегодня состоится

13:13, 05.07.2020
В «Оренбурге» сообщили, что матч с казанским «Рубином» сегодня состоится
Фото: vk.com/fcorenburg

Футбольный клуб «Оренбург» сообщил, что матч с казанским «Рубином» сегодня состоится. Информация опубликована на официальном сайте клуба.

«Благодаря строгому выполнению всех предписаний регионального отделения Роспотребнадзора и постоянному контролю за состоянием здоровья всех членов команды, стало возможным участие команды в матче ближайшего тура», — говорится в сообщении.

Клуб уже отправил все документы о состоянии здоровья футболистов в оперативный штаб РПЛ для получения QR-кодов, а команда готовится к вылету на игру.

Матч пройдет сегодня в 18:30 на «Ак Барс Арене».

Ранее в «Оренбурге» заявили, что ждут решения Роспотребнадзора по вопросу проведения матча.

СпортФутбол Татарстан
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