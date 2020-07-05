«Рубин» анонсирует матч с «Оренбургом», «Оренбург» ждет решения Роспотребнадзора

Футбольный клуб «Рубин» опубликовал в своем официальном аккаунте в «Инстаграме» анонс матча, который должен состояться сегодня, 5 июля, в 18:30.

««Рубин» — «Оренбург» сегодня в 18:30» , — сообщил казанский клуб.

При этом «Оренбург» ждет, какое решение по вопросу проведения матча примет Роспотребнадзор, пишет ТАСС.

«Мы ждем решения Роспотребнадзора. Команда находится в гостинице, самолет готов. У нас есть время до 14:00 мск, на которое должен быть вылет», — цитирует «Татар-информ» пресс-службу «Оренбурга».

Накануне «Оренбург» направил в «Рубин» письмо с просьбой перенести матч на 19 июля, потому что в команде ухудшилась ситуация с коронавирусом. У троих футболистов команды диагностировали воспаление легких.



В пресс-службе «Рубина» сообщили, что у «Оренбурга» нет запрета от Роспотребнадзора на вылет в Казань. Поэтому казанский клуб готовится к матчу.

