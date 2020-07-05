В Татарстане второй день подряд фиксируется 38 заболевших коронавирусом

В Татарстане за последние сутки подтвердились 38 новых случаев коронавируса, все контактные. 15 человек госпитализировано, 23 получают лечение на дому.

Больше других заболели люди в возрасте от 30 до 50 — 10 человек. Наибольшее количество заболевших — 21 — выявили в Казани.

Таким образом, на 5 июля в Татарстане зарегистрировано 4749 случаев COVID-19.

Выздоровело 3589 человек, в том числе 42 за минувшие сутки. На лечении остаются 1142 человека. Еще 18 человек скончались.

В Татарстане второй день подряд фиксируется 38 заболевших коронавирусом. 2 и 3 июля было по 39 заболевших.