В Татарстане второй день подряд фиксируется 38 заболевших коронавирусом
В Татарстане за последние сутки подтвердились 38 новых случаев коронавируса, все контактные. 15 человек госпитализировано, 23 получают лечение на дому.
Больше других заболели люди в возрасте от 30 до 50 — 10 человек. Наибольшее количество заболевших — 21 — выявили в Казани.
Таким образом, на 5 июля в Татарстане зарегистрировано 4749 случаев COVID-19.
Выздоровело 3589 человек, в том числе 42 за минувшие сутки. На лечении остаются 1142 человека. Еще 18 человек скончались.
В Татарстане второй день подряд фиксируется 38 заболевших коронавирусом. 2 и 3 июля было по 39 заболевших.ОбществоМедицина Татарстан
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