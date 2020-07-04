Модель из Набережных Челнов снялась для обложки журнала Playboy

Фото: @liya_michelle

Уроженка Набережных Челнов Лия Ситдикова снялась для обложки июльского номера журнала Playboy в Южной Африке. Фото обложки опубликовали на официальной странице издания в «Инстаграме».

На фотографии Ситдикова голой лежит на доске для серфинга посреди океана.

В конце прошлого года модель приняла участие в откровенной фотосессии с певцом Егором Кридом. В 2017 году она выиграла конкурс «Девушка года Playboy».

