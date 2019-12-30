Уроженка Челнов снялась в обнаженной фотосессии с Егором Кридом

Уроженка Набережных Челнов Лия Ситдикова, ставшая «девушкой года Playboy» в 2017 году, выложила фотографию с Егором Кридом.

Снимок выполнен вполне в духе журнала Хью Хефнера: певец запечатлен на нем в костюме елки, а наготу девушки прикрывает только подарочная лента.

Напомним, что Ситдикова выиграла конкурс «Девушка года Playboy 2017» и снялась для обложки знаменитого мужского журнала. В этом году на конкурсе Татарстан представляли три участницы. «Реальное время» подробно писало о скандале, вызванном профессией одной из них — девушка получила образование педагога.