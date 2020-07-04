Минниханов поблагодарил всех, кто помогал татарстанцам в условиях самоизоляции

В Татарстане за 2 месяца в рамках акции «Помощь рядом! Ярдэм янэшэ!» раздали 210 тыс. продуктовых наборов. Сейчас эта работа практически завершается, сообщает пресс-служба президента республики.

Президент Татарстана Рустам Минниханов поблагодарил всех, кто помогал татарстанцам в условиях самоизоляции.

«Хочу выразить слова благодарности благотворителям, за счет финансовой помощи которых стала возможной реализация столь социально значимой акции. Здесь бюджетных средств нет», — отметил он.

Президент особо выделил компанию «Бэхетле» и лично Муслиму Латыпову за формирование продуктовых наборов и оперативную доставку.

«Я пока еще не слышал ни одной претензии по качеству данных наборов. На самом деле, было непростое время, когда все сидели дома. Доходов не было. Это была хорошая поддержка», — сказал Минниханов.

Продуктовые наборы раздавали детям из семей со среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума, детям из семей самозанятых и предпринимателей из наиболее пострадавших отраслей и одиноким пенсионерам старше 65 лет с доходом ниже прожиточного минимума.