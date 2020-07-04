Производитель мороженого отверг обвинение в пропаганде ЛГБТ: «Радуга — это солнце после дождя»

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Вице-президент группы компаний «Чистая линия» Армен Бениаминов заявил, что цвет мороженого «Радуга» не имеет отношения к пропаганде ЛГБТ.

Так он отреагировал на слова главы Союза женщин России Екатерины Лаховой на встрече рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию, где она пожаловалась президенту Владимиру Путину, что в рекламе мороженого «Радуга» есть пропаганда ЛГБТ.

«Мы считаем, что радуга — это солнце после дождя, а не флаг ЛГБТ-сообщества», — цитирует Бениаминова «РИА Новости».

В разговоре с НТВ Бениаминов сказал, что «в нашем советском детстве было много футбольных площадок, много катков, много спортивных секций, что нам помогало расти нормальными детьми, которые играли, дрались, побеждали и никогда не задумывались о всяких ЛГБТ-сообществах».

«Мне кажется, в этом русле надо подумать», — сообщил он.

Вчера Путин заявил, что в России нет ограничений прав по признаку расы, сексуальной ориентации и отношения к религии.