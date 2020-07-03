Путин заявил, что в России не ограничивают права людей по признаку сексуальной ориентации

Президент России Владимир Путин заявил, что в России нет ограничений прав по признаку расы, сексуальной ориентации и отношения к религии.

«В России не было, нет и не будет ничего, что связано с ограничением прав по расовому признаку, по сексуальной ориентации, по национальности, по религиозным признакам, никогда такого в России не было и не будет никогда», — цитирует Путина ТАСС.

Также президент пошутил по поводу флага ЛГБТ-движения, который ранее вывесили на здании посольства США в Москве. По его словам, это показывает, кто работает в посольстве США.

Путин уточнил, что в России запрещена пропаганда гомосексуализма среди несовершеннолетних.

«Пускай человек вырастет, станет совершеннолетним и сам определит свою собственную судьбу. Навязывать просто ничего не надо, вот мы против чего», — объяснил глава страны.

По его мнению, те, кто обвиняет Россию в нарушениях прав людей с нетрадиционной ориентацией, «просто ломятся в закрытую дверь».

«Пускай лучше за собой посмотрят», — сказал Путин.

