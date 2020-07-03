Путин заявил, что в России не ограничивают права людей по признаку сексуальной ориентации
Президент России Владимир Путин заявил, что в России нет ограничений прав по признаку расы, сексуальной ориентации и отношения к религии.
«В России не было, нет и не будет ничего, что связано с ограничением прав по расовому признаку, по сексуальной ориентации, по национальности, по религиозным признакам, никогда такого в России не было и не будет никогда», — цитирует Путина ТАСС.
Также президент пошутил по поводу флага ЛГБТ-движения, который ранее вывесили на здании посольства США в Москве. По его словам, это показывает, кто работает в посольстве США.
Путин уточнил, что в России запрещена пропаганда гомосексуализма среди несовершеннолетних.
«Пускай человек вырастет, станет совершеннолетним и сам определит свою собственную судьбу. Навязывать просто ничего не надо, вот мы против чего», — объяснил глава страны.
По его мнению, те, кто обвиняет Россию в нарушениях прав людей с нетрадиционной ориентацией, «просто ломятся в закрытую дверь».
«Пускай лучше за собой посмотрят», — сказал Путин.
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