Соцсети: в Казани дети продавали книги и отдавали деньги отцу на выпивку — их поместили в приют

В Казани у одного из магазинов заметили детей, продающих книги. по их словам, отец периодически забирает у них выручку, тратя их на алкоголь и сигареты. Об этом сообщалось вчера в одной из казанских групп во "ВКонтакте".

На кадрах ролика видно, как его автор выходил из крупного магазина и у двери к нему обратились двое детей с просьбой что-то купить за 10 рублей. Позже мальчик признался, что отец забирает деньги на выпивку и сигареты:

«Мы копим для себя, а он у нас забирает», — сказала девочка.

Сегодня утром в той же группе написали, что прохожие связались с социальной службой, работники которой оперативно подключили сотрудников ПДН. Родителей детей нашли, они «оказались в состоянии нестояния».

«Дети помещены в приют. С родителями начнется работа, если у них будет желание восстановиться и начать нормальную жизнь, со своей стороны мы будем рады помочь им». — говорится в сообщении.