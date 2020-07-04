Казанский фестиваль мусульманского кино будет закрыт для публики

XVI Казанский международный фестиваль мусульманского кино из-за распространения коронавируса будет закрыт для публики. Тем не менее все «внутренние» работы фестиваля будут проведены согласно регламенту и в начале сентября будут объявлены имена победителей, сообщают организаторы фестиваля.

«С большим сожалением приходится констатировать, что мы вынуждены провести нынешний кинофестиваль в закрытом режиме», — сказала директор ГБУК «Татаркино» Миляуша Айтуганова.

1 июня завершился прием заявок: оргкомитет зарегистрировал 629 фильмов из 63 стран мира. Отборочная комиссия под руководством киноведа Сергея Анашкина включила в шорт-лист 52 картины. Сейчас к работе приступят члены жюри.

Ранее сообщалось, что XVI Казанский международный фестиваль мусульманского кино пройдет с 4 по 9 сентября 2020 года.

