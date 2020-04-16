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Казанский фестиваль мусульманского кино состоится в сентябре

13:52, 16.04.2020 1
Казанский фестиваль мусульманского кино состоится в сентябре
Фото: realnoevremya.ru

XVI Казанский международный фестиваль мусульманского кино пройдет с 4 по 9 сентября 2020 года.

Организаторы надеются, что к указанному сроку все ограничения будут сняты и фестиваль пройдет в традиционном формате. Однако часть мероприятий, возможно, будет переведена в онлайн-формат.

Прием заявок продлится до 1 июня. По состоянию на 15 апреля отборочной комиссией принято к рассмотрению уже 398 фильмов из 41 страны мира — от Швеции до Австралии, от США до Малайзии. К борьбе за призы фестиваля в 2020 году будут допущены 12 полнометражных игровых, 10 полнометражных документальных, 20 короткометражных игровых фильмов и 10 фильмов «Национальной программы», сообщили организаторы.

Напомним, в прошлом году Казанский международный фестиваль мусульманского кино прошел в апреле.

ОбществоКультура Татарстан
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 14:58
    Этот короновирус обещает гостить у нас еще год. До фестивалей ли будет дело
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