Казанский фестиваль мусульманского кино состоится в сентябре

XVI Казанский международный фестиваль мусульманского кино пройдет с 4 по 9 сентября 2020 года.



Организаторы надеются, что к указанному сроку все ограничения будут сняты и фестиваль пройдет в традиционном формате. Однако часть мероприятий, возможно, будет переведена в онлайн-формат.

Прием заявок продлится до 1 июня. По состоянию на 15 апреля отборочной комиссией принято к рассмотрению уже 398 фильмов из 41 страны мира — от Швеции до Австралии, от США до Малайзии. К борьбе за призы фестиваля в 2020 году будут допущены 12 полнометражных игровых, 10 полнометражных документальных, 20 короткометражных игровых фильмов и 10 фильмов «Национальной программы», сообщили организаторы.

Напомним, в прошлом году Казанский международный фестиваль мусульманского кино прошел в апреле.