Ак Барс Банк представил эквайринг для самозанятых

Решение в сфере эквайринга для самозанятых банк презентовал 3 июля президенту РТ Рустаму Минниханову на Дне поля в Татарстане. Руководитель республики совершил пробную покупку у одного из самозанятых буквально в полевых условиях.

В этот день самозанятые протестировали оплату с помощью POS-терминалов Ак Барс Банка. Проект реализуется на пилотной стадии, но уже сейчас самозанятые могут обратиться в банк и оформить договор эквайринга, получив переносной POS-терминал. Деньги за операции будут поступать на счет физического лица.

Следующий этап развития эквайринга для самозанятых — прием оплаты на смартфоне Samsung. Новое технологическое решение работает на базе приложения SoftPOS (16+). Инновация позволит принимать оплату по банковским картам, а также по токенам ApplePay, SamsungPay и GooglePay.

SoftPOS — приложение со встроенным платежным софтом и аналитической отчетностью для оплаты на смартфоне. Такое решение дает возможность отправить электронный чек клиенту на e-mail или SMS.

«Эквайринг для самозанятых позволит тысячам татарстанцев сделать свои услуги более доступными в новых рыночных условиях. Это удобный платежный инструмент в новом формате», — отметил заместитель председателя правления Ак Барс Банка Михаил Марин.

Услуги эквайринга предоставляет Ак Барс Банк. При этом самозанятому нет необходимости открывать специальный банковский счет: денежные средства зачисляются на счет самозанятого в банке или другой кредитной организации.

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ПАО «Ак Барс Банк»

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