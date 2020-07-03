Росгвардия уволит сотрудника ОМОН из Казани, которого осудили за убийство своей девушки

Фото: Мария Горожанинова

Пресс-служба Росгвардии сообщила «Реальному времени», что сотрудник ОМОН Марат Сахапов будет уволен по отрицательным мотивам после вступления решения суда в законную силу.

Сегодня Советский райсуд Казани признал Сахапова виновным в угрозе убийством, избиении и убийстве своей девушки и приговорил его к 9 годам и 6 месяцам колонии строгого режима.



1 сентября 2018 года утром девушку нашли мертвой на козырьке подъезда дома по улице Космонавтов. Скончалась она от падения с высоты, но на ее теле эксперты нашли следы прижизненных побоев и порезов. По версии следствия, покойную избил и выбросил с балкона своей квартиры на шестом этаже ее сожитель Марат Сахапов. Он признался, что угрожал, поднимал руку на девушку. Убийство же отрицал, настаивая на версии суицида.