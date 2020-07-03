«Выбросил девушку с шестого этажа»: казанский омоновец получил 9,5 года за убийство

Фото: «Реальное время»

Только что Советский райсуд Казани огласил приговор сотруднику спецподразделения Росгвардии Марату Сахапову. Он признан виновным в угрозе убийством, избиении и убийстве своей девушки и наказан 9 годами и 6 месяцами колонии строгого режима, сообщила «Реальному времени» адвокат «Зоны права» Рушана Камалова.



Камалова представляла на процессе близких убитой студентки казанского вуза Эльнары Карахановой. 1 сентября 2018 года утром девушку нашли мертвой на козырьке подъезда дома по улице Космонавтов. Скончалась она от падения с высоты, но на ее теле эксперты нашли следы прижизненных побоев и порезов. По версии следствия, покойную избил и выбросил с балкона своей квартиры на шестом этаже ее сожитель Марат Сахапов.

Сахапов был арестован и летом 2019-го предстал перед судом. Признался, что угрожал, поднимал руку на девушку. Убийство же отрицал, настаивая на версии суицида.

Процесс затянулся на год, и выяснилось, что факт насилия со стороны Сахапова был не единичным. Подруги погибшей вспоминали, как она присылала фотографии после избиений руками, ногами, мокрым полотенцем. А еще рассказывала, как перед этим сожитель заставлял ее раздеться.

На прошлой неделе гособвинитель в прениях запросил для обвиняемого сотрудника ОМОНа 16 лет и 6 месяцев колонии строгого режима. Судья Алсу Шайхутдинова назначила наказание на 7 лет меньше. При этом преследование омоновца по обвинению в угрозе убийством и умышленном причинении телесных повреждений средней тяжести было прекращено за истечением сроков давности.

В счет компенсации морального вреда родным убитой суд взыскал с Сахапова 1 млн рублей, сообщили адвокаты «Зоны права».

Приговор еще не вступил в силу.