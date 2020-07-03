Замглавы Минсельхоза России: «Татарстан сегодня лидер сельхозпроизводства»

Фото: realnoevremya.ru / Илья Репин

Первый заместитель министра сельского хозяйства России Джамбулат Хатуов на агропромышленной выставке «День поля в Татарстане — 2020» заявил, что республика в целом по России является лидером в сельском хозяйстве.

«Впечатляет правильно продуманная политика руководства республики. Она направлена на поддержку всех хозяйствующих субъектов АПК. Татарстан — один из лидеров по приобретению техники в лизинг, это очень выверенная, доступная для фермеров, для малого бизнеса политика, которую реализует Минсельхоз под контролем Дмитрия Николаевича Патрушева... Татарстан сегодня лидер сельхозпроизводства, по объему производства молока лидер в стране — занимает 1-е место. Вам есть чем гордиться. Поклон всем аграгриям, почет и уважение, спасибо вам за то, что вы поддерживаете духовно и морально», — сказал он.

Напомним, в Татарстане затраты на посевную кампанию в 2020 году составили около 25 млрд рублей.