«Роскосмос» о втором контракте с ПСО «Казань»: «Компания должна здраво оценивать свои возможности»

Подрядчик нашелся с четвертой попытки: виновато географическое положение объекта

ПСО «Казань» заключило контракт на строительство трассового измерительного пункта «Сахалин» по результатам конкурентной закупки. Так прокомментировала сегодня пресс-служба «Роскосмоса» подписание контракта с казанским ООО «ПСО «Казань» на 2,5 млрд рублей, заключенного с ФКУ «Дирекция космодрома Восточный».

«Закупка по определению генеральной подрядной организации по строительству ТИП «Сахалин», действительно, объявлялась 4 раза начиная с сентября 2019 года, — подтвердили в пресс-службе компании. — К сожалению, заявки не поступали».

В госкорпорации «Роскосмос» связывают это обстоятельство «с отсутствием конкуренции, с географическим положением объекта, достаточно тяжелыми климатическими условиями в регионе строительства, особенно в зимнее время, а также сложной транспортной доступностью». Таким образом, ПСО «Казань» оказалось единственной строительной компанией, кто решился взяться за сооружение сложного объекта для телеметрических измерений запусков ракет «Ангара».

Справится ли ПСО «Казань» с логистическими трудностями?

С конца 2018 года ПСО «Казань» ведет строительство объектов второй очереди космодрома Восточный в Амурской области. Пик работ приходится на 2022 год, когда компании предстоит освоить 27,25 млрд рублей, следует из условий госконтракта, размещенного на портале госзакупок. В результате подписания второго «восточного» контракта Равилю Зиганшину придется разворачивать строительную базу на Сахалине — трассовый измерительный пункт должен быть построен в городе Поронайске Сахалинской области. По словам главного проектировщика АО «Ипромашпром» Игоря Нелина, пункт должен выдержать большие снеговые и ветровые нагрузки, так как находится на острове в окружении Охотского и Японского морей, а сама местность сильно заболочена. «Климатические условия для строительства трудные», — говорит Нелин.

Иначе говоря, объекты ПСО «Казань» будут расположены в разных частях России: по первому контракту — почти на границе с Китаем, а по второму — на острове Сахалин, отделенном от материковой части России Татарским проливом. Между площадками почти 2 тысячи километров. При этом сдавать объекты придется в один день — 31 декабря 2022 года. ПСО «Казань» нужно будет выстроить сложную логистику строительных материалов и техники — задача совсем нетривиальная.



Но в «Роскомосе» дали понять, что это не даст никаких скидок на сроки строительства, и высказали надежду, что генподрядчик «здраво оценивает свои возможности».

«Распределение строительных и иных ресурсов относится к вопросам планирования внутрихозяйственной деятельности строительной организации. Любая строительная компания, подавая заявку на участие в закупке, должна здраво оценивать свои возможности с учетом установленных закупочной документацией сроков и действующих обязательств. Сроки строительства объектов космодрома Восточный находятся под строгим контролем, независимо от наименования и местонахождения подрядной организации», — пояснили в пресс-службе «Роскосмоса».

Луиза Игнатьева